ايطاليا: انتشال عشرة أشخاص أحياء، بينهم 3 أطفال، من حطام فندق ريغوبيانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية العثور على عشرة أشخاص على قيد الحياة في خطام فندق صغير، على حافة كتلة غران ساسو الجبلية بمقاطعة أبروتزو بوسط البلاد طمرته الثلوج اثر انهيار جليدي في أعقاب هزات أرضية ضربت المنطقة الاربعاء الماضي

ولا يزال هناك ناجين تحت أنقاض فندق (ريغوبيانو) الذي أزاحته الكتلة الجليدية الضخمة لمسافة عشرة أمتار، بينما يقدر عدد المفقودين بأكثر من عشرين شخصا.

وتمكن رجال الاطفاء من انتشال ثلاثة أطفال على قيد الحياة في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الجمعة بعد أكثر من 40 ساعة من حادثة الانهيار الثلجي. ومن قبلهم تم انقاذ زوجة وابن أحد الناجين، الذي كان قد دق ناقوس الخطر قبل الانهيار الجليدي ولكن تحذيراته لم تجد أذنا صاغية.

