تمثيل متواضع للأوروبيين في آستانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يرسل الاتحاد الأوروبي موظفاً رسمياً لحضور مؤتمر آستانة المقرر في 23 الشهر الجاري لمناقشة الأزمة السورية.

ولم تعط المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، التي أكدت الأمر، أي تفاصيل عن الحضور الأوروبي أو عن نوعية الدور الذي سيلعبه الاتحاد في هذا المؤتمر.

وكانت روسيا وتركيا قد دعتا إلى مؤتمر حول سورية في آستانة يحضره وفد من الحكومة السورية وآخر من ممثلي بعض الفصائل المسلحة، المدعومة من أنقرة بشكل خاص، بهدف بحث تثبت اتفاق وقف إطلاق النار ومسائل تتصل بمستقبل حل الأزمة السورية المستمرة منذ ما يقارب ستة أعوام.

الاتحاد الأوروبي يرى في مؤتمر آستانة خطوة تمهيدية على طريق عقد محادثات خلال شهر شباط/فبراير القادم في جنيف تحت راية الأمم المتحدة بين الأطراف السورية.

ورغم ترحيب الاتحاد بمؤتمر آستانة، إلا أنه يعول كثيراً على ما سيحدث خلال الأشهر التالية، حيث يأمل بأن يتمكن من "عقد مؤتمر دولي حول الأزمة السورية في بروكسل في الربيع القادم، وذلك بعد محادثات جنيف، وفق كلام نبيلة مصرالي.

وأشارت المتحدثة إلى أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي قامت وتقوم بالعديد من التحركات واللقاءات، خاصة في منتدى دافوس الاقتصادي، للدفع بفكرتها حول مؤتمر بروكسل، وكذلك لتعزيز ما سمته "مباردة أوروبية- إقليمية" لمرحلة ما بعد الصراع في سورية.

وأعادت مصرالي التأكيد على الفكرة التي تسعى بروكسل لتثبتها ومفادها أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً عسكرياً من النزاع السوري.

وكانت موغيريني قد إلتقت أثناء وجودها في دافوس، من بين شخصيات أخرى، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وكذلك المبعوث الدولي لسورية ستافان دي ميستورا.