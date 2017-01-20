ايطاليا: انتشال طفلة حية من تحت أنقاض الفندق المنهار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيسكارا – قالت مصادر من الدفاع المدني الإيطالي إن من الممكن أن تكون الصغيرة لودوڤيكا پاريتي، هي الفتاة التي انتشلت حية من تحت انقاض فندق (ريغوبيانو)، بعد يومين من تعرضه لإنهيار جليدي اجتاح المبنى بأسره.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الفتاة هي ابنة جيامبيرو پاريتي، واحد من الاثنين اللذين بقيا على قيد الحياة ونجيا من الكارثة لأنهما كانا خارج الفندق وقت الانهيار".

في سياق آخر، قال رئيس كتلة نواب الحزب الديمقراطي الحاكم، إيتوري روزاتو "مرة أخرى وفي ظل حالة طوارئ أكثر مأساوية من غيرها بسبب تساقط الثلوج الاستثنائي الذي يضاف إلى الزلزال، قدّم أفراد الدفاع المدني، رجال الإطفاء، قوى إنفاذ القانون والقوات العسكرية دليلا آخر على قدرتهم وشجاعتهم وإنسانيتهم".

وتابع "إن استغلال معاناة الآخرين تربُّح محض، بل لفتة تهين الضمير ولا تكسب صوتا مناصرا واحد"، لهذا "السبب أنني أؤيد تماما مطالبة رئيس الوزراء باولو جينتيلوني بالالتزام والاحترام"، واختتم بالقول "سيكون هناك وقت لتبني المسؤوليات والإدانات"، أما "الآن فتلزم رصانة وأقصى حد لاعتبار من يقوم بالعمل"، وكذلك "قرب من الأسر المتضررة".