رئيس الاركان المصري يبحث مع حفتر مخرجات لقاءات القاهرة حول أزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة-أعلنت الحكومة المصرية أن "رئيس أركان حرب القوات المسلحة، محمود حجازي، بحث مع المشير أركان حرب، خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلجة العربية الليبية، تطورات الأزمة الليبية وما افرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة"، حسبما جاء في نص بيان عسكري مصري صدر الجمعة

كان حفتر قد وصل أمس للقاهرة في زيارة غير معلنة، حيث التقى حجازي وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي.

ونقل البيان عن حفتر "التأكيد على أهمية الدور المصرى فى دعم جهود الوفاق الليبى إنطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبس والمصرس، كما ثمن سيادته تضحيات الجيش الوطنى الليبي فى مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية".

وأضاف البيان المصري "رحب حفتر بكافة الجهود والتحركات السياسية الليبية الصادقة وإستعداده للمشاركة فى أى لقاءات وطنية برعاية مصرية يمكن أن تسهم فى الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وتحفظ أرواح الليبين وحرمة الدم وتدعم الثقة بين كافة الأطراف وترفع المعاناه عن الشعب الليبى للانطلاق نحو بناء الدولة التى يتطلع إليها كل الليبين".

يشار الى أن القاهرة استضافت مؤخرا، برعاية اللجنة المصرية لمتابعة الوضع في ليبيا برئاسة رئيس الأركان حجازي، عدة شخصيات ليبية، آخرها رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج.

ويلتئم في العاصمة المصرية غدا السبت الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة رئيس الدبلوماسية المصرية، سامح شكري.

