نتنياهو يوعز للأمن بالإستعداد لإمكانية حدوث اعمال عنف حال قرار ترامب نقل السفارة للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى أجهزة الأمنية الإسرائيلية بالاستعداد لإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية مع الفلسطينيين في حال إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب عن نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وأصدر نتنياهو تعليماته هذه خلال اجتماع أمني ترأسه هذا الأسبوع بحث السيناريوهات المحتملة في حال صدور قرار عن ترامب بنقل السفارة حيث تفاوتت التقديرات ما بين إنفجار هائل او عنف محدود أو هدوء نسبي.

وأبلغ نتنياهو قادة الأمن الإسرائيلي في هذا الإجتماع بأنه تحادث هاتفيا مع ترامب أكثر من مرة منذ فوزه في الإنتخابات الا انه لم يدل بمعلومات محددة عن قراره بشأن نقل السفارة.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية "قدم الجيش والشرطة والشاباك إلى رئيس الوزراء نتنياهو وكبار الوزراء سيناريوهات عن تفاقم العنف في حال أعلن الرئيس القادم ترامب عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وقال مسؤول اسرائيلي كبير إن نتنياهو أمر مسؤولو وزارة الدفاع للتحضير لمثل هذا الاحتمال منذ لحظة تسلم ترامب مهام منصبه مساء الجمعة ".

وشارك في اللقاء وزير الدفاع افيغدور ليبرمان وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان الحالي، ومسؤولون كبار في الجيش الاسرائيلي والشرطة والشاباك (المخابرات).

وقالت الصحيفة "قال قادة الشاباك والاستخبارات العسكرية واستخبارات الشرطة إن ليس لديهم معلومات عن تحذير واضح عن هجمات أو اضطرابات ستحدث، وإن أحد السيناريوهات هو أن الهدوء النسبي سيسود بعد إعلان على نقل السفارة، مع تواصل ردود الفعل الفلسطينية فقط في وسائل الإعلام وبين المسؤولين".

وأضافت "لكن الجيش الإسرائيلي والشرطة أشاروا إلى استعداداتهم لسيناريوهات العنف المحدود أو حتى حريق هائل في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأشار أحد المسؤولين إلى أنه منذ بما أن الأمر يتعلق بقضية حول القدس، فإنه يعتقد الفلسطينيون أن هذه المسألة لها صبغة دينية، مما يزيد من حساسيتها".

وتابعت "وفقا لمسؤولين كبار قال نتنياهو ،في نهاية الاجتماع، للجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك باستكمال الاستعدادات الأمنية قبل حفل تنصيب ترامب".