وزير الثقافة الإيطالي: تخريب تدمر جريمة مقيتة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف وزير الموروث الثقافي والسياحة الايطالي داريو فرانشيسكيني، تخريب آثار مدينة تدمر التاريخية في سورية بانه "جريمة مقيتة".

وكان مدير الآثار والمتاحف السوري، مأمون عبدالكريم قد أشار الى أن مسلحي تنظيم الدولة "دمروا اثنين من أشهر الصروح في مدينة تدمر الأثرية، وهما واجهة المسرح الروماني والتترابيلون".

وأضاف الوزير فرانشيسكيني معلقا في بيان الجمعة، أن "تدمير واجهة المسرح القديم في تدمر على يد ميليشيات تنظيم (داعش) إن تم تأكيد الأمر، يجب أن يدان بحزم من قبل المجتمع الدولي".

وأعلن المسؤول الايطالي أن "قمة مجموعة السبع الثقافية في فلورنسا يومي 30 و 31 آذار/مارس المقبل، ستكون فرصة لمشاطرة إجراءات ملموسة ضد جريمة بشعة كتدمير التاريخ وبقايا الحضارات القديمة"، والتي "غالبا ما ترتبط بالاتجار غير المشروع لمواد الموروث الثقافي لتمويل الإرهاب".

يشار الى ان التترابيلون يمثل 4 هياكل يتكون كل منها من 4 اعمدة، وهي نماذج شيدت في ستينيات القرن الماضي.