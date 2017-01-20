رئيس الوزراء البلجيكي: نأمل استمرار التعاون مع الرئيس الأمريكي الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، عن أمله أن تستمر دول أوروبا في التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في مجالات "محاربة الإرهاب والتطرف".

جاء ذلك في تعليق أدلى به ميشيل اليوم، في الوقت الذي بدأت فيه مراسم تنصيب الرئيس ترامب، مؤكداً على أهمية التحالف القائم بين دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وجاء في كلام المسؤول البلجيكي : "سمح التعاون الأوروبي – الأمريكي في إطار حلف شمال الأطلسي بالمحافظة على السلام والاستقرار في منطقتنا ومن المهم الاستمرار على نفس النهج".

واعتبر ميشيل أن اعتلاء ترامب سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني بداية مرحلة جديدة في هذا البلد، بينما "تدخل أوروبا، في الوقت نفسه أيضاً حقبة جديدة، وأنا على ثقة بأننا سندافع أكثر من أي وقت مضى عن مصالحنا الخاصة"، على حد قوله.

وعبر ميشيل عن أمله في أن يستطيع الرئيس الأمريكي الجديد تحقيق تطلعات شعبة، مشدداً على عمق الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر تعليق ميشيل من أوائل التعليقات الأوروبية التي تصدر أثناء تنصيب ترامب، فأوروبا تشعر بالخوف والتوجس تجاه التغيرات التي قد تطرأ على العلاقة على ضفتي الأطلسي في عهد الرئيس الجديد.

فقد كان ترامب قد أصدر في السابق العديد من التصريحات المقلقة، إذ أثنى على خروج بريطانيا من الاتحاد، وتنبأ بعمليات خروج أخرى، كما انتقد طريقة عمل حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى تلويحه بتبني سياسات اقتصادية حمائية.