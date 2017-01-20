هدنة نهائية في وادي بردى غرب دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصل النظام السوري، وفصائل المعارضة السورية المسلحة في وادي بردى غرب العاصمة دمشق، إلى اتفاق تهدئة جديد، سيكون نهائياً هذه المرة، لأنه يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، ونقل مقاتلي المعارضة إلى شمال البلاد، مقابل عدم دخول ميليشيات حزب الله للمنطقة.

وبعد مرور شهر على بدء الهجمات العسكرية المكثفة التي شنها حزب الله اللبناني وقوات النظام السورية على وادي بردى، "دُمّر خلالها جزء من مبنى خاص لعين الفيجة الذي يُغذي يرفد دمشق بمياه الشرب، وبنى تحتية عديدة"، حسب المعارضة، عُقد الاتفاق بين مسؤول في الحرس الجمهوري وممثلين عن هذه الفصائل والأهالي، يتضمن وقف الأعمال العسكرية كافة، بما فيها أعمال القصف الجوي والبري لمنطقة وادي بردى، ودخول ورشات الإصلاح إلى منشأة نبع عين الفيجة، وخروج جميع مقاتلي المعارضة غير الراغبين بتسوية أوضاعهم الأمنية مع النظام إلى إدلب شمال سورية في مهلة تمتد من 48 إلى 72 ساعة.

وستشمل عمليات الإجلاء، وفق الاتفاق، ترحيل المقاتلين من أبناء وادي بردى، وجرود رنكوس، وآخرين في برج بلودان إلى إدلب، أما النظام السوري فتعهد بعودة الأهالي إلى بلدات إفرة وهريرة وبسيمة وعين الخضرة، وغيرها بعد تثبيت النظام لنقاطه العسكرية، ثم الخروج من المنطقة.

ووفق مصادر متطابقة، فقد تم توقيع الاتفاق من قبل عميد في الحرس الجمهوري ومحافظ ريف دمشق ومبعوث من قبل السفارة الألمانية في دمشق، وممثلين مدنيين وعسكريين عن المنطقة، وتم تسليم الوفد الألماني الوسيط قوائم بأسماء الرافضين للتسوية ليتم ترحيلهم إلى مدينة إدلب بإشراف أممي وبرعاية الصليب الأحمر الدولي.

كما نصّ الاتفاق على خروج قوات النظام السوري، والمليشيات التابعة لها من قرية بسيمة، خلال فترة وجيزة، إلا أنه منح الحق لقوات النظام بالبقاء ضمن النقاط التي وصلت إليها في الآونة الأخيرة في قرية عين الفيجة.

وتضم منطقة وادي بردى 14 قرية، تسيطر المعارضة على تسعة منها، وتتعرض منذ شهر "لقصف متواصل بالطيران والمدفعية، من قبل قوات النظام وميليشيات حزب الله تُصرّ على السيطرة على هذه الممنطقة" المحاذية للحدود اللبنانية، وخرقت الهدنة المبرمة نهاية الشهر الماضي والتي رعتها روسيا وتركيا.

وباتت المنطقة "تفتقر لكل الاحتياجات الإنسانية الأساسية، الغذائية والطبية، وتعاني كذلك نقصاً في حليب الأطفال، جراء منع دخولها من قبل حواجز النظام السوري وميليشيات حزب الله التي أنشأها الطرفان في محيط المنطقة"، حسب معارضين.

وتتشابه بنود الاتفاق إلى حدٍ بعيد، مع كل الاتفاقات التي أبرمها النظام السوري خلال السنة الأخيرة في أنحاء متفرقة من سورية مع فصائل المعارضة المسلحة.