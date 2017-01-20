الرئاسة المصرية: نتطلع لانطلاقة جديدة للعلاقات في عهد ترامب

القاهرة- اعربت رئاسة الجمهورية المصرية عن التتطلع إلى أن "تشهد فترة رئاسة الرئيس (الامريكي الجديد دونالد) ترامب انطلاقة جديدة لمسار العلاقات المصرية الأمريكية تعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمصلحة والمنفعة المشتركة".

وأعربت ايضا في بيان عن ان يسود عهد ترامب الذي ادى اليمين الدستورية "التعاون والتشاور المثمر حول مختلف القضايا الإقليمية، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط المتخمة بالتحديات".

وتتقدم رئاسة الجمهورية بالتهنئة "للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة تولي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامبمهام منصبه"، متمنيةً "دوام الاستقرار والتقدم والرخاء للشعب الأمريكي".