الرئاسة المصرية: نتطلع لانطلاقة جديدة للعلاقات في عهد ترامب

القاهرة- اعربت رئاسة الجمهورية المصرية عن التتطلع إلى أن "تشهد فترة رئاسة الرئيس (الامريكي الجديد دونالد) ترامب انطلاقة جديدة لمسار العلاقات المصرية الأمريكية تعود على الشعبين المصري والأمريكي بالمصلحة والمنفعة المشتركة".
وأعربت ايضا في بيان عن ان يسود عهد ترامب الذي ادى اليمين الدستورية "التعاون والتشاور المثمر حول مختلف القضايا الإقليمية، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط المتخمة بالتحديات".
وتتقدم رئاسة الجمهورية بالتهنئة "للشعب الأمريكي الصديق بمناسبة تولي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامبمهام منصبه"، متمنيةً "دوام الاستقرار والتقدم والرخاء للشعب الأمريكي".
كما "يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للرئيس الأمريكي،"، معرباً عن "أطيب تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الأمريكي الصديق"، ومتطلعاً إلى "توطيد أواصر الصداقة وتعزيز العلاقة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات".