جينتيلوني تعليقا على ترامب: الحمائية ليست حلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني أن "الخمائية ليست حلا"؟، وذلك في اشارة الى مخططات الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب الحمائية التي أعلنها خلال خطاب تنصيبة يوم الجمعة الماضي بشأن التجارة الخارجية والحدود والهجرة.

وقال جينتيلوني في مقابلة أجرتها معه مساء الاحد احدى قنوات التلفزة العامة في ايطاليا، "نحن في أوروبا نتشاطر الهوية حول قيم. وبالنسبة لنا، الحمائية ليست حلا"،. كما أن "على المهاجر الالتزام بالقوانين ولكن لا يمكن صده فقط".

ونوه رئيس الحكومة الايطالية بأن "المجتمع المفتوح قيمة. ونحن الأوروبيون لدينا هذه القيم ويتعين علينا أن ندافع عنها".