إسرائيل ترحب بإعلان إدارة ترامب بدء دراسة إجراءات نقل السفارة للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-رحبت الحكومة الإسرائيلية بقرار الإدارة الأمريكية الجديدة الشروع في دراسة نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وقال وزير شؤون القدس الإسرائيلي زئيف الكين "أهنيء حكومة (دونالد) ترامب، لقد حان الوقت لتطبيق قرار الكونغرس الذي اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وبالتالي نقل السفارة إلى القدس".

ومن جهتها قالت وزيرة الثقافة الإسرائيلي ميري ريغيف "أرحب بقرار رئيس الولايات المتحدة البدء بعملية نقل السفارة إلى القدس". وأضافت "إنتهى وقت الكلام وحان وقت العمل".

وبدوره قال رئيس بلدية القدس نير بركات "أهنيء الرئيس ترامب على إعلانه التاريخي ببدء البيت الأبيض بحث نقل السفارة إلى القدس"وأضاف "يثبت ترامب إنه صديق حقيق لإسرائيل وإنه ينفذ وعوده".

ووصف بركات إعلان البيت الأبيض بأنه "سالة واضحة إلى العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالقدس على انها العاصمة الموحدة لإسرائيل". وقال "سنقدم للحكومة الأمريكية كل المساعدة لجعل نقل السفارة عملية سلسة وفي أسرع وقت ممكن".