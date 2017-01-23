ناشطة مصرية: ريجيني اختار الباعة الجائلين من منطلق انساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- كشفت عضو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هدى كامل، ان "الباحث الايطالي جوليو ريجيني، كان يريد توسيع ابحاثه حول الباعة الجائلين من خلال مسابقة منحة من مؤسسة او جامعة بريطانية"، وأضافت "لا اذكر هل قال الى انها كانت مؤسسة ام جامعة ولكننا لم نتكلم في التفاصيل وقلت له نتحدث عندما تعود من إجازة الكريسماس".

واختفى ريجيني يوم 25 كانون الثاني/يناير من العام الماضي قبل العثور على جثة ريجيني وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في الثالث من شهر شباط/فبراير التالي، وهو الحادث الذي القى بظلاله على العلاقات بين البلدين

وبث أمس التلفاز المصري فيديو لحوار بين ريجيني ونقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، سجله الأخير بهاتفه وسلمه للشرطة، حسبما بيان للنائب العام، تحدث فيه حينها الباحث الايطالي عن التمويل وقال انه يجب ان يكون عن طريق المركز

الناشطة كامل، التي تواصلت مع الطالب الإيطالي بحكم منصبها، كشفت ان ريجيني تحدث معها في الموضوع "دون تفاصيل"، وقالت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "اخر مرة التقيت فيها جوليو كانت بالمركز يوم 19 كانون الثاني/يناير (الماضي) ولكننا لم نتحدث عن الموضوع".

وحول علاتها بالطالب، ذكرت كامل أن "الجامعة الامريكية (بالقاهرة) أرسلت جوليو للمركز وتعاملت معه بوصفي المسؤولة عن ملف العمال وهو كان باحثا للدكتوراه في مجال الحركات الاجتماعية. كنت ازوده بلينكات (روابط) الكتب والمقالات قبل ان يختار هو ملف الباعة الجائلين وانا للأسف من عرّفه على محمد عبد الله قبل ثلاث سنوات".

ولفتت الى ان ريجيني "كان مدخله في اختيار الباعة الجائلين (لعمل بحثه عنهم) انساني اكثر فهم أناس فقراء ليس لديهم رؤوس أموال وموجودون في كل مكان وبعضهم حاصل على شهادات جامعية. ومع ذلك يعملون في الشوارع كان يريد ان يلقي الضوء على حياتهم".

وعن انطباعاتها عن جوليو، عشية ذكرى مرور عام على اختفاءه، قالت "كان مؤدبا جدا تقليدي حتى في ملبسه مهندم وشاطر جدا في عمله".

وكان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق قد أعلن أمس عبر بيان، "الموافقة على طلب نيابة روما إرسال خبراء إيطاليين وخبراء من الشركة الألمانية الوحيدة المتخصصة في استرجاع البيانات من جهاز تسجيل الكاميرات الخاصة بمراقبة محطة مترو الأنفاق بمنطقة الدقي وتحليلها وصولا لحقيقة الواقعة ومرتكبها".

وأضاف البيان أنه "من المعروف أن وفد النيابة العامة المصرية في لقائه الأخير بروما قد سلم النيابة العامة الإيطالية، في إطار تنفيذ الإنابات القضائية المتبادلة بينهما، صورا للمستندات المطلوبة، وكذلك أسطوانة مدمجة لحوار دار بين الطالب الإيطالي المتوفى وممثل الباعة الجائلين، سجله الأخير في وقت سابق على اختفاء الطالب الإيطالي، والذي بموجبه تخلت الجهات الأمنية عن الاستمرار في متابعة المجني عليه، لما تبين لها من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي المصري".

وكان جوليو قد خرج مساء 25 كانون الثاني/يناير 2016 من منزله لمقابله بعض الأصدقاء بوسط القاهرة حيث كان من المفترض ان يستقل المترو من محطة البحوث بمنطقة الدقي، لكن لا يُعرف فيما اذا كان قد وصل للمحطة أم لا.