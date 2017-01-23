عريقات: سنسحب الإعتراف بإسرائيل اذا نقل ترامب السفارة الأمريكية للقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات من أن منظمة التحرير الفلسطينية ستسحب إعترافها بإسرائيل في حال نقلت إدارة واشنطن الجديدة السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.

وقال عريقات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "نحن نأمل ألا تقدم ادارة الرئيس ترامب على هذه الخطوة وأن تدفع المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967 ولكن في حال أقدمت على هذه الخطوة فإن منظمة التحرير الفلسطينية ستسحب إعترافها في إسرائيل".

وأضاف "عندما اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل عام 1993، فإنها لم تعلن آنذاك أن القدس الشرقية عاصمتها وبالتالي فان نقل السفارة يعني اعتراف أمريكي بالضم الإسرائيلي غير الشرعي للقدس الشرقية، وعليه فإننا لا يمكن أن نبقي على اعترافنا باسرائيل".

وتابع "لأن إسرائيل تعلن أن القدس الشرقية عاصمتها، فإننا سنتوجه إلى الجمعية العامة للآمم المتحدة بطلب تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة".

وأقال عريقات "سنتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار إدانة قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وفي حال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض، فأننا سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام من أجل إدانة هذا القرار".

وأردف "سننضم فورا إلى عضوية 16 منظمة دولية وسنطلب بقمم طارئة عربية واسلامية ولمنظمة دول عدم الإنحياز"وأضاف" سننتقل من وضع السلطة إلى الدولة استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012″.

وكان البيت الأبيض أعلن مساء أمس انه شرع بدراسة الخطوات لنقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلى القدس.