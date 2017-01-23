برودي: تصريحات ترامب تمثل ثورة في علاقات واشنطن مع أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى السياسي الايطالي المخضرم، رومانو برودي أنه يتعين على أوروبا الرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل الاتحاد الاوروبي حيث اعتبرها أنها "مثلت ثورة في العلاقات الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي"، واقترح المبادرة برفع العقوبات عن روسيا كي لا ييتركوا للرئيس الجديد للولايات المتحدة الامريكية فرصة الارتباط بـ"علاقة خاصة" مع موسكو.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الايطالية، "لا وجود لأوروبا في الوقت الراهن"، وأضاف "لقد دهشت أن أحدا لم يشعر بالحاجة الملحة لقمة استثنائية" لقادة الاتحاد الأوروبي.



وبشأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي وصفه ترامب بأنه "عفا عليه الزمن"، طالب برودي بـ"إعداد فوري لمشروع مشترك للدفاع الأوروبي ".

أما بالنسبة لعدم وجود تعليق ألماني على حديث ترامب، الذي توقع سير دول أخرى على خطى بريطانيا بالانسحاب من التكتل الأوروبي الموحد، قال الرئيس الاسبق للمفوضبة، "بدأت نراودني شكوك أن تكون هناك رغبة لألمانيا في التخلي عن منطقة اليورو"، ربما "استراتيجية احتياطية: تبقى لوحدها" خارج المظلة الاوروبية

