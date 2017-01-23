بلجيكا: إعادة أول مشتبه به عراقي لبغداد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعادت السلطات البلجيكية قبل أيام أحد العراقيين إلى بغداد، بسبب "شكوك جدية" بتعاطفه مع ما يعرف بتنظيم الدولة (داعش).

جاء هذا الإعلان اليوم على لسان وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، مشيراً الى أن الشخص المعني كان على "تواصل مع مشتبهين بالإرهاب يقيمون في ألمانيا".

وأوضح فرانكن، في تعليقات بثتها وسائل إعلام محلية أن عملية إعادة عراقيين إلى بلدهم قد تمت في السابق على أساس طوعي، "ولكنها المرة الأولى في أوروبا التي يتم فيها إعادة شخص مشتبه بالإرهاب إلى بلده الأصلي"، حسب كلامه.

وأقر الوزير البلجيكي أن إعادة هذا الشخص تمت بشكل قسري، حيث "قمنا بمفاوضات مع السلطات العراقية دامت أشهراً من أجل تحقيق الهدف"، على حد قوله.

ولم يعط الوزير خلال تعليقاته أي تفاصيل عن هوية الشخص المعني ولا عن كيفية دخوله إلى الأراضي البلجيكية، ولكن شكوك السلطات هنا تحوم حول الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي خلال الصيف قبل الماضي، بين جموع طالبي اللجوء التي وصلت إلى البلاد وإلى مختلف أنحاء أوروبا.

إلى ذلك، أشارت مصادر محلية أن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، كان أثار موضوع هذا المشتبه مع نظيره العراقي حيدر العبادي، أثناء لقاء الرجلين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضافت المصادر أن وفداً يمثل السلطات العراقية كان زار بروكسل الأسبوع الماضي لنقاش ملف المشتبه به مع مكتب الأجانب.

هذا وتريد السلطات البلجيكية إعادة ما بين 50 إلى 70 عراقي إلى بغداد، بسبب إدانتهم أو الاشتباه بهم بجرائم تتعلق بالحق العام أو الإرهاب.