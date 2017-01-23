أوروبا تنظر بقلق لمحاولات بريطانيا عقد اتفاقيات تجارية ثنائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تنظر المفوضية الأوروبية بقلق شديد لمحاولات بريطانيا إجراء مفاوضات لعقد اتفاقيات تجارة حرة، مع عدد من الدول، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل خروجها من الاتحاد.

وتكرر المفوضية تأكيدها على موقفها الرافض لأي مفاوضات حول اتفاقيات تجارة حرة ثنائية، و"بموجب المعاهدات السارية، لا يمكن لأي دولة عضو التفاوض مع طرف آخر حول اتفاقيات تجارية، فالأمر من صلاحية الاتحاد حصراً"، حسب كلام المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وينقل ماغاريتس شيناس، عن رئيس المفوضية جان كلود يونكر، شعوره بالانزعاج من قيام بعض الدول الأعضاء في الاتحاد بالبدء بالتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة قبل أن يتركوا التكتل الموحد، وهنا في إشارة واضحة لبريطانيا.

ويستدرك المتحدث قائلاً : "لا تمنع المعاهدات الأوروبية أي نقاش حول أمور تجارية مع دول خارجية".

ويأتي التركيز على المواقف الأوروبية مرة أخرى، في وقت تترقب فيه بروكسل قيام لندن بتقديم إخطار رسمي بنيتها الخروج من الاتحاد وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة لهذه العملية، حيث نوه المتحدث بأنه "لا تكهنات قبل ذلك".

ومن المنتظر أن تقدم لندن الإخطار المطلوب قبل نهاية شهر آذار/مارس القادم، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لن يخرج فوراً من حالة عدم اليقين والترقب التي أدخله فيها الاستفتاء البريطاني على الخروج في 23 حزيران/يونيو الماضي.

ويأتي حرص المفوضية الأوروبية على التأكيد على موقفها في وقت يترقب فيه العالم لقاء بين الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة القادم.

وكان ترامب قد "أثنى" على نية بريطانيا الخروج من الاتحاد ووعد بعقد اتفاقية تجارية معها، ما أثار حفيظة الأوروبيين، الذين يخشون أن يشجع الأمر دولاً أخرى على الخروج من تحت مظلة بروكسل.

وتؤكد مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد ستستغرق عامين، يبقى هذا البلد خلالها عضواً كاملاً في التكتل الموحد.

و لا يعرف الأوروبيون بعد على وجه التحديد ما إذا كان عليهم التفاوض مع لندن أولاً على "الطلاق" ثم على ترتيب العلاقات المستقبلية، أما السير بالأمرين معاً بشكل متواز.