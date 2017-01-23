بطريرك الكلدان: علامات إيجابية من الإسلام ضد التطرف الديني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال بطريرك بابل على الكلدان مار لويس روفائيل ساكو إن هناك علامات إيجابية من جانب العالم الإسلامي في مجال مناهضة التطرف الديني.

وفي مداخلته خلال مؤتمر "حرية الدين والمعتقد في العراق"، الذي اقامته مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية تحت شعار "تعزيز التنوع الديني وبناء السلام في العراق"، أضاف البطريرك ساكو، "لقد حان الوقت لاستثمار الانتصارات على تنظيم (داعش) الإرهابي للتقدم في بناء دولة مدنية ديمقراطية عابرة للطوائف تعتمد المواطنة الكاملة لكل شخص"، وأنه "لبلوغ ذلك يستوجب تطبيق المصالحة المجتمعية الحقيقية كما طبقتها الجزائر ودولة جنوب أفريقيا، بعيداً عن الاصطفاف الطائفي الذي لم يجنَ منه سوى الانفجارات والموت والخراب".

واستدرك ساكو في كلمته التي نقلها موقع البطريركية الكلدانية، "لكن في ظل المرحلة الحاسمة التي يعيشها العراق، يشهد المجتمع الإسلامي اليوم علامات إيجابية في الرغبة من التحرر من هيمنة التطرف"، مشيدا في ذلك السياق بما وصفه بـ"العلامات المضيئة"، كـ"بيان مرجعية النجف الأشرف حول مشاركة المسلمين المسيحيين في أعياد الميلاد"، و"إجراءات ديوان الوقف السني في متابعة الخطابات التحريضية والداعية إلى الكراهية والمتضمنة أدعية تلعن الأخرين"، وكذلك "تدابير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان لتحريم الخطاب التحريضي ضد الآخرين ومعاقبة مروجيه مع إجراءات أخرى".

واختتم البطريرك الكلداني بالإشارة الى "الموقف الحضاري والمبدئي من لدن دولة الأمارات العربية المتحدة التي أصدرت قانونا بتجريم الخطابات الدينية، التي تؤجج وتزرع الفتنة وتهدد العيش المشترك".