نتنياهو: لا لاجراءات مفاجئة للإدارة الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن "ليس من الصائب في الوقت الحاضر القيام بتحركات تفاجئ الادارة الأميركية الجديدة وتفرض عليها إملاءات بل يجب انتهاج دبلوماسية تتسم بقدر من المسؤولية والتروي".

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي، في مستهل جلسة لكتلة حزب (الليكود)، الذي يتزعمه، "يجب في الوقت الراهن اتّباع دبلوماسية تساعد على تعزيز علاقات التعاون بين واشنطن وإسرائيل".

وكان نتنياهو قد طلب قبل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تأجيل بحث مشروع قانون ضم مستوطنة (معاليه ادوميم) إلى إسرائيل إلى ما بعد لقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر شباط/فبراير المقبل. وبالمقابل فقد وافق على إطلاق العديد من المشاريع الإستيطانية في القدس والضفة الغربية.

ورفض نتنياهو الإنتقادات التي وجهت إلى قرار التأجيل إلى ما بعد لقاء ترامب. وأشار الى أن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأميركي الجديد "عكست عمق العلاقة الودية" بينهما.