مزارعون أوروبيون غاضبون يتظاهرون ويرشون بودرة الحليب على مباني الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تظاهر عشرات المزارعين ومنتجي الحليب في أوروبا اليوم في الحي الأوروبي احتجاجاً على غياب استراتيجية حقيقية لإدارة أزمة قطاع الحليب في الاتحاد.

ويأتي المشاركون في التظاهرة من بلجيكا وكذلك من عدة بلدان أوروبية، للتعبير عن غضبهم تجاه قيام المفوضية باتخاذ قرار يقضي بطرح كميات من الاحتياطي الاستراتيجي من بوردة الحليب في الأسواق مما سيساهم باستمرار انخفاض الأسعار المتدنية أصلاً لهذا المنتج.

وللتعبير عن غضبهم قام منتجو الحليب برش مباني المجلس الوزاري الأوروبي والمفوضية بكميات كبيرة من بودرة الحليب بلغت أكثر من طن، وحسب تصريحات بعض المشاركين في التظاهرة، فإنه "في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الحليب بالارتفاع قليلاً، يأتي قرار المفوضية ليزيد من عمق الأزمة".

ويتعلق الأمر هنا بقرار المفوضية طرح 22150 طن من بودرة الحليب في الأسواق، أي 6% مما مجموعه 355000 ألف طن كان تم تخزينها عام 2014 لمنع انهيار الأسعار في تلك الفترة.

ويشتكي منتجو الحليب في أوروبا منذ سنوات من الانخفاض الشديد لأسعار منتجاتهم، ما جعلهم عاجزين عن سداد مصاريف الإنتاج ودفع بالعديد منهم إلى إغلاق مزارعهم.

ويبلغ سعر ليتر الحليب حاليا، من مصدره، حوالي 30 سنتيماً، وهو مبلغ منخفض جداً مقارنة بسعر البيع في المتاجر، حسب تجمع منتجي الحليب في أوروبا.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية عدم رغبتها في زعزعة استقرار السوق، قائلة على لسان أحد مصادرها "إننا نبحث عن حلول للمشكلة".

وتتزامن هذه المظاهرة مع انعقاد اجتماع دوري لوزراء الزراعة اليوم في بروكسل، كان مخصصاً لبحث آثار اتفاقيات التجارة على القطاع الزراعي الأوروبي، وكذلك آثار الهزات الأرضية في إيطاليا على القطاع الزراعي ومربي الحيوانات في البلاد.