صحيفة إيطالية: فيديو ريجيني مصور بأمر الشرطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نقلت صحيفة إيطالية عن مصادر قضائية اعتقادها بأن فيديو حوار جوليو ريجيني مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، الذي بثته التلفزة المصرية "تم تصويره بأمر الشرطة".

وأضافت صحيفة (إل سولي 24 أوري) في مقال تحليلي الاثنين، أن "من الواضح أن الفيديو الذي بثته محطة صدى البلد، تم تصويره دون علم الباحث الشاب"، حيث "نرى عبد الله يطلب مالا من ريجيني لعلاج زوجته المصابة بالسرطان"، بينما يرفض الأخير الأمر عارضا عليه إمكانية تمويل عملية جمع المعلومات عن النقابة واحتياجاتها".

وقد قال التلفاز المصري إن الفيديو المذكور "سجله نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله بهاتفه وسلمه للشرطة، حسب بيان للنائب العام"، والذي تحدث فيه الباحث الايطالي حينها عن التمويل وقال انه يجب ان يكون عن طريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

مبينة أن التصوير تم بـ"معدات تمتلكها شرطة القاهرة، عبر كاميرا مخبأة في زر قميص عبد الله"، لذا فالأمر "بالنسبة للمحققين في جريمة قتل الباحث الإيطالي يؤكد تورط الشرطة في عمل الفيديو".

وذكرت الصحيفة أنه "وفقا للنتائج التي توصل إليها المحققون الإيطاليون، فإن نقيب الباعة المتجولين هو من قدم الشكوى للشرطة ضد ريجيني قبل الـ6 من كانون الثاني/يناير"، أي "قبل الحوار الفيديوي المسجل في الـ7 من الشهر ذاته كما أشارت النيابة العامة المصرية لنظيرتها في روما"، والتي "ربما كانت قد ضللتها الشرطة"، مبينة أنه "بعد شكوى عبد الله، اتفقت الشرطة مع النقابة لتسجيل الفيديو".

وكان جوليو قد خرج مساء 25 كانون الثاني/يناير 2016 من منزله لمقابله بعض الأصدقاء بوسط القاهرة حيث كان من المفترض ان يستقل المترو من محطة البحوث بمنطقة الدقي، لكن لا يُعرف فيما اذا كان قد وصل للمحطة أم لا، ثم عثر على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة، في 3 شباط/فبراير التالي، وهو الحادث الذي القى بظلاله على العلاقات بين البلدين.