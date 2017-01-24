ايطاليا: خفر السواحل ينقذ 400 مهاجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية عن انقاذ نحو 400 مهاجر في منطقة وسط البحر المتوسط.

وأضاف خفر السواحل في بيان أن "إنقاذ المهاجرين جرى من خلال عمليتين تمتا بتنسيق مركز العمليات التابع لقواتنا في روما"، وذلك "بالتعاون مع وزارة البنية التحتية والنقل"، وأن "العمليتين نجحتا على الرغم من الظروف الجوية الصعبة بسبب سؤ أحوال الطقس".

وذكر البيان أن "المهاجرين الذين تم انقاذهم، كانوا على متن قارب وزورق خشبي صغير"، وقد "تم انقاذهم من سفينة (سيم بايلوت) النرويجية، المنضوية تحت لواء وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، بالإضافة الى زورق قَطرْ إيطالي".