خبير اقتصادي بلجيكي: سياسة ترامب الحمائية تهدد 5 آلاف فرصة عمل بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تتخوف السلطات البلجيكية من إمكانية تطبيق الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لإجراءات تجارية "حمائية"، ما قد يتسبب في تهديد آلاف الوظائف المرتبطة بالتجارة الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد هيلكي فان دربريش، أستاذ الاقتصاد في جامعة لوفان، أن إمكانية قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بإلغاء التسهيلات التجارية والاتفاقيات التجارية الدولية قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي في بلجيكا بنسب تتراوح ما بين 0,1% إلى 0,4%.

وشرح الخبير الاقتصادي البلجيكي كلامه بالتأكيد على الأمر يتعلق بنية ترامب رفع مستوى الضريبة المطبقة من قبل بلاده على مستورداتها من دول الاتحاد الأوربي إلى 5% أو ربما 15%، وقال "حالياً هناك ضريبة وسطية مطبقة بنسبة 2,1%"، حسب كلامه.

ونوه فان دربريش، بأن السلطات البلجيكية تتقاسم مشاعر القلق مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن ترامب قد بدأ فعلاً بـ"الوفاء بوعوده"، عبر توقيع قرار بانسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.

ويذكر أن قيمة الصادرات البلجيكية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 8,2 مليار دولار، أي ما يعادل 7,6 مليار يورو، حيث "يؤمن هذا النشاط 5400 وظيفة، أي 1,2% من سوق العمل في البلاد"، حسب تقارير اقتصادية محلية.