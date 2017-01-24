الفانو: وحدة الليبيين لا تفرض من الخارج 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن قناعته بأن الوحدة بين الأطراف الليبية لا يمكن أن تُفرض من الخارج.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الثلاثاء، أضاف الوزير ألفانو أن بلاده "لن تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية بناء على أمرٍ من شخص ما"، بل "على أساس قرار منبثق عن الأمم المتحدة"، مذكّراً "لكننا كنّا أيضا، أول من اقترح إعطاء دور للجنرال خليفة حفتر"، فـ"الشعب الليبي واحد، والتاريخ ورسالة إيطاليا هي الايمان بوحدة ليبيا".

وأردف "كما أن علينا في الوقت نفسه إدراك أن الوحدة لا تفرض من الخارج"، بل "يجب على الأطراف اللليبية أن تحقق السلام فيما بينهما". أما عن تعزيز إيطاليا للحوار، فقد "فعلنا ذلك في الماضي، ونحن مستعدون للقيام به مرة أخرى".

وبشأن فرض عقوبات على روسيا، رأى ألفانو أن "الأمر لا يمكننا أن نبقى رهينة لمفارقة أن يقيم السلام البلد الذي دفع للعقوبات، أي الولايات المتحدة"، بينما "يبقى رهينة للعقوبات من دفع ثمنها غاليا، أي الاتحاد الأوروبي وإيطاليا"، فيكون الأمر "كما لو أننا دفعنا الفاتورة وأمريكا أشعلت الضوء"، مؤكدا أن "ذلك غير ممكن، وعلينا كأوروبا أن نقترح على ترامب إتخاذ القرار معا".

ودعا وزير الخارجية أوروبا إلى "عدم التخلي عن قياديتها والنظر الى جميع الاتجاهات"، فـ"علينا الترويح عن البلقان، وتعزيز الدور القيادي في منطقة المتوسط، والدفاع عن حلف شمال الاطلسي والتعاون مع روسيا"، وهي "لاعب عالمي وشريك موثوق في مجال امدادات الطاقة ومكافحة الإرهاب".

ووفقا للوزير، فقد "حان الوقت لإنشاء دفاع أوروبي مشترك، ويتعين علينا القيام بذلك موضحين لترامب ان حلف شمال الاطلسي مفيد لكنه لم يعد كافيا"، فـ"عندما ولد الحلف كان متجها نحو الشرق"، بينما "يجب على الجيش الأوروبي الإهتمام بالجنوب بشكل خاص"، مشيرا الى أن "حرس الحدود الأوروبي يمثل خطوة إلى الأمام، لكنها صغيرة مقارنة باحتياجاتنا".

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن "الرئيس الأمريكي الجديد، يتميّز بكثرة الأحكام المسبقة وقلة الأحكام عامة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالجهة اليسرى"، أي أوروبا، فـ"العلاقة عبر الأطلسي لا غنى عنها".