ألفانو: لن نهدأ سياسيا ودبلوماسيا حتى ظهور الحقيقة بشأن مقتل ريجيني

وعادت قضية مقتل الشاب الايطالي الى الاهتمام الاعلامي، عشية مرور عام على اختفائه في القاهرة، بعد أن بث التلفزيون المصري تسجيلا مصورا لحديث بين ريجيني ونقيب الباعة الجائلين، رأت مصادر تحقيقات ايطالية أن هذا التسجيل تم تصويره باستخدام كاميرا صغيرة بحجم زر قميص وهي جهاز متوفر لدى الشرطة المصرية.

وفي معرض اجابته على سؤال حول تداعيات اثبات هذا التسجيل المصور المسؤولية المصرية في عملية القتل العنيف للباحث الايطالي، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (لا ستامبا)، قال رئيس الدبلوماسية الايطالية أن "السلطة القضائية هي الجهة المختصة بتحديد المسؤولية".