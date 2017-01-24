أبو ردينه: قرار بناء 2500 وحدة استيطانية سيعزز التطرف والإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة اليوم على بتناء 2500 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية .

وقال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "هذا القرار هو تحدي واستخفاف بالمجتمع الدولي وهو عمل مدان ومرفوض وستكون له عواقب وسيعيق أية محاولة لإعادة الأمن وسيعزز التطرف والإرهاب وسيضع العراقيل أمام أي جهد من اية جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام".

وأضاف ابو ردينه "هذا قرار تحدي واستفزاز واستخفاف بالعالم العربي والمجتمع الدولي ومطلوب وقفة حقيقية وجدية لمراجعة هذا التحدي".

واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم المصادقة على بناء 2500 وحدة جديدة في الضفة الغربية، وقال"نبني وسنواصل البناء".