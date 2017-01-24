البابا أرسل وفدا إلى حلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس، أرسل مندوب المجلس الحبري لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، المونسنيور جامبييترو دال توزو، في لزيارة حلب، يرافقه القاصد الرسولي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري، ومستشار السفارة البابوية في سورية، المونسنيور توماس حبيب.

وذكر الفاتيكان في بيان الثلاثاء، أن "زيارة الوفد تمت في الأيام الأخيرة"، وأن "الوفد التقى خلالها وفدا تمثيليا للمسلمين". واضاف أن "الوفد تمكن من لقاء الطائفة المسيحية ورعاتها، والتي أعربت عن شكرها للبابا لاهتمامه المستمر بسوريا الحبيبة"، كما "زار المؤسسات الخيرية الكاثوليكية وبعض مخيمات اللاجئين". وقد "افتتح الوفد مركز مساعدات إنسانية يديره فرع حلب لمنظمة الكاريتاس".

وأشار البيان الى أن "الوفد شارك خلال زيارته في صلاة مسكونية نُظمت بمناسبة أسبوع الوحدة بين المسيحيين"، كما "قام بالإطلاع على أوضاع بعض المستشفيات الكاثوليكية على ضوء مشروع مستقبلي لإعادة إعمارها وإعادتها إلى الخدمة". بالإضافة إلى ذلك "جرت لقاءات مع ممثلي الإسلام، حيث تم التأكيد على مسؤولية الأديان في تلقين السلام والمصالحة".

وقال البيان الفاتيكاني إن "السلطات المدنية والدينية أبدت حفاوتها بالوفد، معربة بشكل خاص عن امتنانها لهذه اللفتة من جانب الأب الأقدس لرفع منصب الممثل البابوي في البلاد الى رتبة كاردينال، اعترافا بالقرب الخاص للبابا من الشعب السوري المُعاني".

وأوضح الفاتيكان أنه "خلال الاجتماعات مع المنظمات الخيرية الكاثوليكية، برزت أهمية المساعدات التي تُقدم للشعب السوري بأسره"، وأنه بفضل دعم الكنيسة الجامعة، وسخاء المجتمع الدولي، فإن المساعدات من شأنها أن تُكثّف في المستقبل لسد الحاجة المتزايدة للشعب".

وخلص البيان الفاتيكاني بالإشارة الى أن "من بين الأمور الملحة والعاجلة تبرز الحاجة الخاصة للمواد الغذائية، وكل ما يشمل الغذاء والملبس والتعليم والرعاية الصحية والسكن".