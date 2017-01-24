ألفانو: غدا دقيقة صمت بعد مرور عام على اختفاء ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي، أنجيلينو ألفانو أن وزارة الخارجية في روما وطاقم السفارة الايطالية في القاهرة سيراعون غدا الاربعاء دقيقة صمت بمناسبة مرور الذكرى الاولى على اختفاء طالب الدكتوراه الايطالي جوليو ريجيني، والذي عثر عليه مقتولا في وقت لاحق بأطراف العاصمة المصرية وعلى جسدة آثار تعذيب.



ووصف رئيس الدبلوماسية الايطالية، في مداخلة أمام مجلس الشيوخ تجاوبا مع اقتراح قدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية، السيناتور بيير فيرديناندو كازيني، مرعاة دقيقة الصمت بأنها تأتي ضمن "مبادرات ذات قيمة رمزية".

وستشهد العاصمة الايطالية بعد ظهر الأربعاء مظاهرة وطنية تنطلق في ساحة ألدو مورو، أمام جامعة روما الأولى (لا سابينسا) ، ضمن حملة "الحقيقة من أجل جوليو"، التي دعت اليها منظمة العفو الدولية.