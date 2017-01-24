الاتحاد الأوروبي ينتقد استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب استمرارها في سياسة الاستيطان، مشيراً الى أن الأمر يشكل تقويضاً لحل الدولتين.

جاء هذا في تعليق للمتحدث باسم إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد على إعلان الحكومة الإسرائيلية اليوم السماح ببناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وقبلها إقرار بناء 566 وحدة في القدس الشرقية، حيث رأى أنه "من المؤسف أن تستمر الحكومة الإسرائيلية في انتهاج هذه الرئاسة"، حسب كلامه.

ووصف المتحدث بـ"المحبط" استمرار إسرائيل في هذه السياسة رغم الاعتراضات والانتقادات الدولية التي تثار على جميع المستويات.

ويذكر الاتحاد بموقفه المعارض لسياسة الاستيطان وكل الممارسات التي من شأنها تقويض آفاق السلام، فـ"الاستيطان غير شرعي بنظر القانون الدولي ، ويبقى التفاوض هو الطريق الأمثل للتوصل لحل الصراع لتلبية التطلعات المشروعة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني"، حسب المتحدث.