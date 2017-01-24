ليبرمان: على الأسد الرحيل وايران التهديد الأكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن "على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل وألا يبقى في الحكم"، مشددا أيضا على أن إيران هي "التهديد الأكبر" لإسرائيل

وقال ليبرمان في كلمة، أمام مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي في تل ابيب، مساء اليوم الثلاثاء، "على الأسد أن يرحل، لا يمكنه أن يبقى في الحكم". واضاف "انه يقتل ابناء شعبه وهو مسؤول عن مقتل نصف مليون مواطن سوري ويسمح بحركات الإرهاب ولا يمكنه البقاء في الحكم".

من جهة ثانية، قال ليبرمان "اعتقد إن إيران هي التهديد الأكبر ، إنها إيران إيران إيران، ولا اريد الحديث عن البرنامج النووي ولكن انظر إلى حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي فما كان يمكنها أن تبقى يوما واحدا بدون دعم إيران وهي تمنح حزب الله مليار دولار سنويا، واضف إلى ذلك التدريب والاسلحة والتكنولوجيا والمساعدة السياسية التي يواصلون منحها اياه".

واضاف "لقد استثمرت إيران في نظام الاسد في سورية وما تفعله في اليمن وحماس والجهاد الاسلامي، فإن السياسة الإيرانية تحاول تقويض الانظمة المعتدلة والاولوية الأولى لها هي تدمير دولة إسرائيل".

وردا على سؤال حول الإتفاق الدولي مع إيران، قال ليبرمان "نحن لم نوقع أي اتفاق، إنها القوى الدولية التي وقعت الإتفاق مع إيران ونحن قلنا انه اتفاق سيء".

وأضاف ليبرمان "عندما يطلب الرئيس الأمريكي ترامب النصيحة حول موضوع إيران، فإن رئيس الوزراء نتنياهو بالتأكيد سيقدم له النصيحة".