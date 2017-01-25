وزير إسرائيلي: نقل السفارة الأمريكية للقدس سيتم بعد دراسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رام الله- قال وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي، تساحي هانغبي "لن أفاجأ اذا لم يتم نقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم بقرار متسرع وإنما بعد دراسة داخلية وطويلة في الولايات المتحدة".

وأضاف للإذاعة الإسرائيلية "ما من شك في انه في ختام هذه المداولات سيكون قرار ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن السفارة مخالفا لقرار سابقاتها".

وقد أعلن البيت الأبيض انه في المراحل الأولى من دراسة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وبدورها فقد نفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن تكون القيادة الفلسطينية تلقت تطمينات من الإدارة الأمريكية الجديدة بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقالت لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "هناك حديث عن أن الإدارة الأمريكية تدرس الأمر وانها ربما تستنفذ اولا فرص الدفع باتجاه مسار سياسي فلسطيني-إسرائيلي ولكن هذا لا يصل إلى حد التطمينات".