السراج يؤكد وجود ترتيبات مصرية للقاء ثنائي مع حفتر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج وجود ترتيبات مصرية للقاء ثنائي يجمعه بالجنرال خليفة حفتر.، متوقعا أن يتم "في أقل من شهر، ربما بعد أيام قلائل"، على حد وصفه

وقال رئيس وزراء حكومة الوفاق، التي تحظى بدعم من الأمم المتحدة، في مقابلة أجرتها معه صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الايطالية "أؤكد ذلك ربما سيحدث قريبا، وأعتقد في ظرف أقل من شهر، ربما في غضون أيام قليلة"، منوها بأنه لم يتم تحديد موعد رسمي لهذا اللقاء.

واضاف السراج "علاقاتنا مع مصر كبيرة، ونحن أصدقاء، لدينا علاقات قديمة وقوية. أنا شخصيا التقيت الرئيس السيسي قبل أسابيع قليلة. وأكد لي اهتمامه بليبيا موحدة وقوية ومستقلة وذات سيادة"، وزاد "أنهم يعملون على عقد لقاء بيني وحفتر، أعتقد أنه سيكون مباشرا وجها لوجه بدون وسطاءا. أنا مستعد بالتأكيد العمل معا للبحث عن حل، بوسعنا سويا تحقيق ذلك".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري قد تحدث خلال مؤتمر صحفى في أعقاب اجتماع دول الجوار الليبى الذي استضافته القاهرة مؤخرا، أعن مساع جمع القيادات الليبية فى لقاء مباشر بينهم لحل الأزمة، بما في ذلك لقاء يجمع الجنرال حفتر بالسراج.