موغيريني تزور لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بزيارة إلى لبنان تستمر يومين، وهي الأولى من نوعها منذ انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون، وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري.

وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان لها اليوم، أن موغيريني، التي ستبدأ زيارتها في وقت لاحق اليوم، ستلتقي الرئيس عون ورئيس الوزراء وكذلك العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وستكون هذه الزيارة، حسب بيان المفوضية، فرصة للتركيز على الشراكة الطويلة الأمد بين الاتحاد ولبنان، حيث "يريد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه للمؤسسات اللبنانية خلال هذه المرحلة الهامة من حياته الديمقراطية"، وفق البيان.

وستبحث موغيريني مع المسؤولين اللبنانيين العديد من المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الصراع السوري، الأمن ومحاربة الإرهاب والمهاجرين.

وأوضح البيان أن موغيريني ستخصص مبلغ الـ10 ألف يورو، التي تلقتها بمناسبة منحها جائزة بون الدولية للسلام عام 2016 لمدرسة في منطقة وادي البقاع، و"سيكون هذا العمل بمثابة اعتراف بكرم لبنان تجاه اللاجئين السوريين"، كما جاء في البيان.

هذا ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إلى لبنان من صناديق مختلفة وتهدف إلى مساعدة البلاد على تحقيق الإصلاحات والتنمية وأيضاً النهوض بعبء اللاجئين السوريين، خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة.

وهذا ويطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية الجديدة بالعمل على تنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة خلال العام الحالي