وزيرة الدفاع الإيطالية: معرض صور الفتيات اليزيديات ومضة نور بالظلمة التي يعيشنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا پينوتّي إن المعرض الفوتوغرافي للفتيات اليزيديات الذي نظمناه بالتعاون مع سفارة جمهورية العراق في روما بمثابة "ومضة نور في عمق الظلمة التي يعشن فيها".

هذا وقد افتتح المعرض الذي يحمل عنوان "صور من الحياة في معسكر الخانكة بعدسات فتيات يزيديات"، مساء أمس في المتحف الوطني لفن القرن الحادي والعشرين بروما ويستمر لخمسة أيام.

وفي كلمتها الإفتتاحية للمعرض، قالت الوزيرة پينوتّي إن "فكرة المشروع انبثقت عندما زرت معسكر الخانكة (دهوك ـ كردستان العراق) في ربيع العام الماضي، بمناسبة أول زيارة استطلاعية لموقع قواتنا المعنية بحماية أعمال صيانة سد الموصل"، وعند "دخولي الى خيمة هؤلاء الفتيات، رأيتهنّ برفقة صديقتهن اللتي بقيت أسيرة مليشيات تنظيم (داعش) لأكثر من سنتين".

وتابعت "لقد حاولت هذه الفتاة التي رأيتها متألمة للغاية بسبب ما أصابها، حيث حاولت عبثا الهرب مرات عديدة، لكنها نجحت في المرة الأخيرة، لكن عند رؤيتها أنوار معسكر اليزيديين، كان قد دخلت حقل ألغام وانتهى الأمر بتعرضها لإنفجار لغم شوه محياها والحق ضررا دائميا بإحدى عينيها".

وذكرت وزيرة الدفاع إنها "عندئذ، رأيت بصيص نور لإخراج هؤلاء الفتيات من الوضع المأساوي الذي يعشن فيه، عن طريق إعداد دورة لتعلم التصوير الفوتزوغرافي وتزويدهم بكاميرات لتجسيد الحياة اليومية في المعسكر".

وكانت الوزيرة قد كتبت على دليل المعرض، إن هؤلاء الفتيات "قد تحولن من ضحايا لهذا المصير المأساوي الى مراقبات يقظات لعالم قائم بحد ذاته، وقادرات على توثيق وتجسيد رؤيتهم لاحتياجات ومشاكل مجتمعهم". إنه "تقارب مباشر كالصور المعروضة ههنا"، والتي "تتحدث عن مأساة هؤلاء الناس من جهة، لكنها تحمل الأمل بمستقبل أفضل والسلام والحرية من جهة أخرى".