مكتب النائب العام بطرابلس: دوافع سياسية وراء التفجير قرب سفارة ايطاليا ولا علاقة لداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – قال مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة الليبية إن "المكتب توصل إلى هوية منفذي التفجير بالقرب من السفارة الإيطالية والمصرية، وهما عسكريان، ولا علاقة لتنظيم الدولة (داعش) بالتفجير بتاتاً، بل له ارتباطات سياسية"، دون الكشف عنها.

وأضاف مدير مكتب التحقيقات أن "أهالي منفذي الهجوم كانوا قد أبلغوا مركز الأمن في منطقة سكنهم بفقد ابنائهم يوم التفجير"، مشيراً إلى أن "التحقيقات والمعلومات التي قدمتها قوة الردع الخاصة لمكتب النائب العام سوف تكشف قريباً "

وكانت قوة الردع الخاصة أعلنت أمس الثلاثاء عن توصلها لـ"أدلة قاطعة" لملابسات حادثة انفجار سيارة مفخخة مساء السبت الماضي أمام مبنى وزارة التخطيط وبالقرب من السفارة الايطالية وسط العاصمة، و"كشف هوية المنفذين"، الذين لقوا مصرعهم جراء الانفجار.

وأشارت قوة الردع إلى أنها ستكشف "كل من كان وراء هذا العمل الإرهابي الذي تبيّنت تفاصيله لأهداف سياسية الغرض منها إرباك المشهد في العاصمة طرابلس، وستكشف بالتفاصيل فور الانتهاء من التحقيقات".