مصادر محلية: قاعدة أمريكية جديدة في الحسكة شمال سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّدت مصادر محلية في شمال سورية أن الولايات المتحدة "أنشأت قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة أقصى شمال شرق سورية"، التي تخضع لسيطرة قوات النظام والميليشيات العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.

وحسب المصادر، فقد "أقيمت القاعدة في تل بيدر، شمال شرق مدينة الحسكة، وتبعد عنها نحو 35 كيلومترًا، واستقر فيها أكثر من 700 من العسكر والضباط الأمريكيين، كما تجري على القاعدة عمليات توسيع مستمرة"، فيما يُعتقد بأنه قرار أمريكي بأن تكون مطاراً للحوّامات أيضاً، ومركزاً للجنود والخبراء العسكريين والاستشاريين الأمريكيين في قاعدة رميلان العسكرية. وتقول بعض المصادر التركية إنها قد تكون بديلة عن قاعدة أنجرليك في تركيا.

وهذه "القاعدة العسكرية الثالثة" في محافظة الحسكة شمال شرق سورية، جميعها في مناطق سيطرة القوات الكردية التي تعتبرها تركيا تابعة لحزب العمال الكردستاني، وتُصنفها كمنظمات إرهابية، منها قاعدة قرب حقول رميلان النفطية، وأخرى في منطقة مبروكة شرق شمالي المدينة بنحو 85 كيلومتراً، تضاف لهما قاعدتان في ريف حلب، الأولى في الجلبية والثانية شمالي مفرق صرين، على الحدود الإدارية مع محافظة الرقة.

والمنطقة التي أقيمت عليها القاعدة كانت معسكراً للتدريب للميليشيات الكردية (وحدات حماية الشعب)، وتواصل الحوامات الأمريكية نقل المعدات والأسلحة للقاعدة بشكل مستمر، بعد أن أطلق عليها اسم (لايف ستون).