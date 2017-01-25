سفير العراق بروما: مأساة اليزيديات يجب الأ تتكرر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سفير جمهورية العراق لدى روما أحمد بامرني إن "هذا المعرض الأول من نوعه فريد بحد ذاته"، حيث "تتحدث فيه ضحايا الحدث نفسها عما وقع لها"، معربا عن "الشكر العميق للجمهورية الإيطالية بشكل عام ولوزيرة الدفاع بشكل خاص لإهتمامها بتنظيم المعرض".

هذا وقد افتتحت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا پينوتّي المعرض الذي يحمل عنوان "صور من الحياة في معسكر الخانكة بعدسات فتيات يزيديات"، مساء أمس في المتحف الوطني لفن القرن الحادي والعشرين بروما والذي يستمر لخمسة أيام.

وتابع السفير العراقي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن "هذا المعرض فرصة لتعرّف الإيطاليين على هؤلاء الناس، اليزيديين واليزيديات بشكل خاص الذين كابدوا الأمرّين"، فمن "غير المعقول أن فتاة في سن الـ17 تُباع في سوق الرقيق أربع مرات"، وأن "الأمرَّ من ذلك أن يحدث هذا في القرن الـ21 وأمام أعين العالم بأسره"، مؤكدا "إنه أمر لا يمكن لأحد أن يتصوره حقا".

ووصف السفير بامرني المعرض بأنه "شيء عاطفي ووجداني أثر على الجميع"، لأنه "ينقل معاناة هؤلاء الفتيات حتى تحريرهن من قبضة تنظيم (داعش)"، مشيرا الى أن "مأساة اليزيديين هذه لا بد لها أن تكون دفعة لكل السياسيين والمسؤولين الذين شاهدوها وشهدوها على جلدتهم"، لـ"يبذلوا كل ما بوسعهم لكي لا تتكرر مآس كهذه"، ولكي "تعيش هذه الأقليات بإحترام وتتمتع بحقوقها تامة"، سواء أكانت "دينية، مدنية أم مؤسساتية".