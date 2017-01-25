المفوضية تدعو لتفعيل التعاون مع دول شمال أفريقيا لمعالجة ملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تحضيراً للقمة الأوروبية غير الرسمية المرتقبة في مالطا في الثالث من الشهر القادم، والتي ستركز على ملف الهجرة، طرحت المفوضية الأوروبية سلسلة من المقترحات بشأن كيفية التقدم على طريق تفعيل العمل على محاربة الهجرة غير الشرعية، خاصة عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

وتركز المقترحات، التي عرضها اليوم كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس، على زيادة حجم المساعدات المالية والعينية المقدمة لدول شمال أفريقيا ودول جنوب الصحراء من أجل تعزيز ضبط الحدود و محاربة ظاهرة تهريب البشر.

وتقترح المفوضية إقامة شبكة تضم دول شمال أفريقيا بالكامل أي مصر وتونس والجزائر، و"الهدف هنا تعزيز التعاون مع هذه الدول وفيما بينها لتفادي تحول طرق الهجرة من ليبيا إليها"، حسب كلام المسؤولين الأوروبيين.

كما يهدف المقترح الأوروبي إلى تفعيل الآليات الموجودة سابقاً مع هذه الدول في مجالات تبادل المعلومات حول كل ما يتصل بالهجرة والتهريب والجريمة المنظمة وضبط الحدود، و"نتطلع إلى إمكانية نشر ضباط اتصال أوروبيين بشأن الهجرة في هذه البلدان، خاصة في مصر"، وفق كلامهما.

كما شددت المفوضية في مقترحاتها، التي ستخضع للنقاش في مالطا، على ضرورة توسيع ما تم القيام به حتى الآن من عمل مع الدول الأفريقية، ومساعدتها على إدارة حدودها البرية فيما بينها، والتعاون مع المنظمات الدولية لتحسين استقبال اللاجئين على أراضيها مع التشديد على عمليات الإعادة الطوعية ضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

من جهته، حرص المفوض أفراموبولس على التأكيد على أن المقترحات لن تؤدي بأي حال إلى إبرام اتفاقيات مع الدول الأفريقية على شاكلة الاتفاق مع تركيا، فالأوضاع مختلفة باختلاف طرق العبور، حسب اعتقاده.

أما الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فقد ركزت في مداخلتها على ليبيا، بوصفها عنصراً أساسياً في السياسة الأوروبية، حيث قالت "تعاوننا مع ليبيا يتجاوز مسألة الهجرة، فنحن نسعى لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد"، حسب كلامها.

وشددت على أهمية العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي بواسطة عملية صوفيا في المياه الدولية من أجل إنقاذ حياة المهاجرين وتدريب خفر السواحل في ليبيا ومحاربة شبكات التهريب، " نحن نعمل في المياه الدولية وعملنا ناجح، أما داخل المياه الإقليمية الليبية، فنحن نسعى لتحسين قدرات السلطات المحلية على انقاذ حياة المهاجرين"، على حد تعبيرها.

وأكدت أن المقترحات المقدمة اليوم تشدد على ضرورة مساعدة ليبيا والدول المجاورة الجنوبية لها على التعاون من أجل إدارة الحدود وتحسين طرق استقبال المهاجرين الذي يعبرون الأراضي الليبية.

ونفت موغيريني أن يكون العمل الأوروبي في أفريقيا وليبيا خصوصاً، عاملاً "لتشجيع" قدوم المهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط، وقالت "عملنا يساهم في انقاذ حياة الناس، ولكن غيابنا لن يثنيهم عن المغامرة وركوب البحر"، على حد قولها.

هذا ويقر المسؤولان الأوروبيان بعدم وجود حلول سريعة وفورية لأزمة الهجرة، آملين أن يؤدي ما تم إقتراحه اليوم إلى تعزيز ما يتم القيام به منذ عدة سنوات.

وتكلف هذه المقترحات، حسب تقديرات المفوضية حوالي 200 مليون يورو، من موازنة الاتحاد، ولكن المجال لا زال مفتوحاً للدول الأعضاء في الاتحاد للمشاركة على أساس التضامن الطوعي.