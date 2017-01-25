نتنياهو: مبدآن لا تتنازل إسرائيل عنهما بالمفاوضات مع الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن "هناك مبدأين اساسيين للتفاوض مع الفلسطينيين حول اتفاق سلام وهما اعتراف فلسطيني بدولة اسرائيل كدولة للشعب اليهودي وسيطرة أمنية اسرائيلية كاملة على كافة المناطق ما بين نهر الاردن والبحر المتوسط".

وأضاف في جلسة للكنيست الإسرائيلي اليوم "ان هذين المبدأين لا يمكن لاسرائيل التنازل عنهما".

وكانت القيادة الفلسطينية رفضت مرارا مطلب إسرائيل الإعتراف بها دولة يهودية، مشددة على أن من شأن ذلك المس باللاجئين الفلسطينيين وأيضا بالأقلية العربية في إسرائيل.

من جهة ثانية، فقد اعتبر نتنياهو أن "النشاط الاستيطاني الاسرائيلي ليس هو لب النزاع مع الفلسطينيين"، وقال "النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي ليس هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

على صعيد اخر وفي رد على سؤال بشأن التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية منعه بشبهة الفساد، قال نتنياهو "لم ارتكب أي جريمة" معربا عن ثقته بأنه سيواصل قيادة الدولة سنين طويلة.

وأضاف "إن هناك حملة منقطعة النظير لملاحقته والهدف منها هو استبدال الحكم بواسطة ممارسة الضغط الإعلامي على الادعاء العام كي يعد ضدي لائحة اتهام".

وشهدت الهيئة العامة للكنيست جلسة صاخبة وذلك بعد أن وَجّه رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة النائب، أحمد الطيبي، ، سؤالًا الى نتنياهو حول إستخدام قوات الشرطة للرصاص الحي في أم الحيران، مما أدى إلى مقتل المربي يعقوب أبو القيعان.

وتوجه الطيبي لنتنياهو قائلًا: "قبل عدة أسابيع كتبت في وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بك بأن: قواتنا تقوم بعملية في قلنسوة وتهدم بيوت العرب. وأرفقت صورة خبر من موقع هزيل معروف بتطرّفه وتحريضه ضد الجماهير العربية. أنت رئيس الحكومة كتبت هذا وكأنك تتحدث عن بلد عدو وليس عن مواطنين في الدولة".

وأضاف الطيبي لنتنياهو: "مؤخرًا أنت تهاجم المجتمع العربي، لا نعلم ما هو السبب، هل هو التحقيقات الجارية ضدك؟ هل هو نفتالي بنت أم قضية عمونا؟

فرد نتنياهو "ان الشرطة تعمل طبقا لنهج معين وتعليمات ثابتة، ولكني لم الاحظ انك كنت منزعجا ولم تندد بما قام به زميلكم باسل غطاس الذي هرب الهواتف للمخربين!".

الطيبي ردّ عليه قائلا: "أنت تتهرب من الإجابة على أسئلتي . ما علاقة ذلك بأم الحيران وقتل مواطن؟ انت تستمر بتحريضك للتستّر على إخفاقاتك".