الرئيس الإيطالي يدعو لإيجاد قتلة ريجيني وتسليمهم للعدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا إلى السعي لكشف المذنبين في جريمة قتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني وتسليمهم للعدالة. وذلك في ذكرى مرور عام على اختفاء الطالب الشاب في العاصمة المصرية والعثور بعد أيام من اختطافه على جثته وعليها آثار تعذيب.

واضاف الرئيس ماتّاريلا أن "ايطاليا تبكي منذ عام مقتل باحثها الشاب، دون أن يتمكن أحد من تسليط الضوء على هذا الحدث المأساوي"، على الرغم من "الجهود المكثفة من جانب قضائنا ودبلوماسيتنا".

وذكر رئيس الجمهورية أن "ألم مجتمعنا الوطني لم يتغير كحال إرادتنا الراسخة لتحقيق العدالة في هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها الباحث الشاب"، وأردف "أجدد لأسرة ريجيني نيابة عن الايطاليين جميعا، مشاعر القرب والدعم"، وإختتم بالقول "إكراما لذكرى وفاة جوليو واستذكارا لحياته الشابة التي دُمرت، نطالب بتعاون أكثر اتساعا وفعالية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة".