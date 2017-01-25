الداخلية الايطالية: طرد مواطن مغربي بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الايطالية إنها قامت بعد تحقيقات موسعة، بطرد مواطن مغربي (38 عاما)، لإتهامه بالإرهاب، من على التراب الوطني، عن طريق رحلة مباشرة إلى الدار البيضاء.

واضاف بيان صدر عن مقر الداخلية، قصر (ڤيمينالي)، أن الشخص المذكور "كان قد اعتقل بسبب جرائم عادية، إلا أنه أثار الاهتمام في مجال مراقبة انتشار التطرف داخل السجون". مشيرة الى أنه "مع عملية الإعادة التي تمت اليوم، وهي الثامنة منذ بدء عام 2017، يرتفع عدد المطرودين إلى 140 شخصا، ممن إنجرفوا الى بيئات التطرف الديني"، وذلك "منذ كانون الثاني/يناير 2015 حتى الآن"

وذكر البيان أن "المغربي أثار انتباه المحققين على وجه الخصوص، لأنه، قاد في أيلول/سبتمبر 2014 عملية شغب لمجموعة من السجناء الأجانب في سجن إيفريا، مهددا بإقتراف عمل عدائي في المدينة وأعلن صراحة أنه يريد قطع رقاب الأمريكان والإنجليز حال إكماله مدة عقوبته".

وخلص بيان الداخلية الى القول إن "التحقيقات كشفت أيضا عن أنه في بعض الزنزانات التي احتلها مرتكبو أعمال الشغب، كتبت عبارات تمدح تنظيم (الدولة الإسلامية) وتتغنى به".