وزير الداخلية الإيطالي: مبدءا الحسم والاندماج يوجِّهان ملف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إن "الصرامة والإندماج هما المبدآن اللذان سنتبعهما في إطار التعامل مع ملف الهجرة".

وأضاف الوزير مينّيتي في إحاطة برلمانية بمجلس النواب الأربعاء، حول موضوع الهجرة، أن "مبدأ الشدة يسمح بمزيد من الإندماج أيضا"، مؤكدا "نحن لا ننوي إقامة الجدران"، أمام الهجرة، "لأن إيطاليا بلد أنقذ حياة الناس وسيواصل عمل ذلك وقبول أولئك الفارين من الحرب والاضطهاد"، لكن "بالعزيمة نفسها التي نستضيف بها من يحق لهم اللجوء، ننوي أيضا اتخاذ إجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز سياسات الإعادة".

وتابع "مع ذلك، يبقى نهجنا مع الهجرة مساراً لا يمكن فصله عن نشاط دولي الطابع، يهدف الى إبرام اتفاقات وبروتوكولات تنفيذية في مجال إعادة المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر، مع دول منشأ وعبور تدفقات الهجرة". واختتم مينّيتي مكررا "أهمية التزام المجتمع الدولي كله بالأمر، بدءا من الاتحاد الأوروبي."