مقتل فلسطيني شرق رام الله بعد محاولته دهس اسرائيليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أعلنت مصادر طبية فلسطينية والجيش الاسرائيلي مقتل فلسطيني برصاص الجيش، لدى محاولته دهس اسرائيليين قرب مستوطنة اسرائيلية شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال الجيش الاسرائيلي إن الفلسطيني حاول تنفيذ هجوم دهس في محطة حافلات عند مدخل بلدة كوخاف يعقوڤ (شرق رام الله)"، حيث "صدم بسيارته المحطة التي كان يقف في داخلها مدنيين وجنود"، وأضاف انه "لم تقع إصابات في صفوف الاسرائيليين".

وتابع الجيش أن الفلسطيني "الذي كان يمسك سكينًا ولَم يخرج من السيارة، تعرض لإطلاق نار من قبل قوة عسكرية وقتل"، دون أن يذكر هوية الفلسطيني.