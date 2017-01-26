قوة الردع الليبية الخاصة: التفجير كان يستهدف سفارة إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ كشفت قوة الردع الخاصة عن هوية منفذي التفجير الأخير في طرابلس بالقرب من السفارة الإيطالية، الذين "تربطهم علاقة بما يعرف بعملية الكرامة" حسب ما جاء في التحقيقات الأولية، واعتراف أحد المقبوض عليهم وهو ابن أحد المنفذين، ولم تتضح بعد إن كانت العملية فردية أو بأوامر من (أتباع الكرامة).

وأضافت قوة الردع الخاصة في بيان صحفي بأن "نتائج التحقيقات في تفجير السيارة المفخخة بمنطقة الظهرة أشارت إلى أن التفجير كان محاولة لاستهداف مقر السفارة الايطالية بعد اعلانها عن فتح سفارتها في العاصمة".

وأوضحت أن "العملية لم تجرِ كما خُطط لها من قبل المنفذين، فبعد تدخل عناصر الأمن الدبلوماسي ومنعهم من ركن السيارة المفخخة بجانب السفارة الإيطالية مما أدى إلى إرباكهم، انفجرت السيارة وهم بداخلها".

وقالت القوة إن "أحد منفذي التفجير ضابط يدعى ميلود محمد علي مازن، مواليد 1957، كان دوره ايصال السيارة المفخخة إلى المكان المستهدف، والتي احترق داخلها أثناء الانفجار"، مضيفةً أن "المنفذ الآخر يدعى جمال سعيد النقاصة، من مواليد 1971 وكان دوره ايصال السيارة برفقة ميلود مازن للمكان المستهدف.

وأضافت قوة الردع بأن متهماً آخر مطلوب هو عمر جمعة كبوط من مواليد 1965، كان دوره قيادة السيارة الثانية ومهمته نقل المنفذين بعد ركن السيارة المفخخة بالمكان المستهدف"، وكذلك "حمزة أبوعجيلة كبوط، الذي كان دوره معاينة المكان قبل عملية التنفيذ، إضافةً إلى ياسين عمر جمعة كبوط، الذي حضر بناءً على اتصال من والده بعد فراره بعد عملية التفجير، وقام بنقله إلى منطقة السواني ومنها غادر إلى منطقة الزهراء على متن سيارة أخرى حسب ما ذكره المعني.

وختمت قوة الردع الخاصة بيانها بالقول "إن هذا العمل الإرهابي نتاج عن صراع سياسي بين الشرق والغرب لإظهار العاصمة أنها غير آمنة، وهذا الصراع السياسي القائم لم يكن إلا عائقاً لقيام الدولة وانشاء مؤسسات تخضع لحكومة واحدة وتحت غطاء شرعي يضم كل الليبيين، بعد كل هذه الأزمات التي مرت بالبلاد".

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الظهرة وسط العاصمة طرابلس شهدت تفجير سيارة مفخخة مساء السبت الماضي 21 يناير/كانون الثاني، خلّف قتيلين، بالقرب من وزارة التخطيط والسفارة المصرية، وعلى بعد 400 متر من السفارة الايطالية.