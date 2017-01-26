ايطاليا: التحقيق مع مواطن ألباني لإشادته بداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – قالت مصادر قضائية إيطالية إن التحقيق يجري مع مواطن ألباني لإشادته بتنظيم (داعش).

وقد أصدرت محكمة مراقبة باري (جنوب) إجراء إشراف خاص على رجل رهن التحقيق في مجال الإرهاب الدولي من قبل مديرية مكافحة المافيا في المدينة. وقالت إن "الأمر يتعلق بمواطن ألباني مقيم بشكل قانوني ويبلغ من العمر 38 عاما"، والذي "يعيش منذ عدة سنوات مع زوجته وشقيقه في بلدة نوتشي"، وأنه "منذ أيار/مايو عام 2016 حصل على الجنسية الايطالية".

وذكرت المصادر أن "التحقيق مع المتهم من قبل مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد الهجوم الذي وقع في باريس"، حيث "أعرب الرجل في موقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي عن ازدرائه للضحايا والإشادة بتنظيم (داعش)".

وأشارت المصادر القضائية الى أن المتهم "تقاسم أيضا عبر (فيسبوك) فيديو عن هجوم محتمل في إيطاليا"، كما "بث دعاية جهادية على مواقع التواصل الاجتماعي وحظي باتصالات عديدة مع مجموعات أخرى من مواطنيه، والتي تغنى فيها بالجماعات الإسلامية الإرهابية".