قضائي ايطالي: الإجراءات الجنائية غير فاعلة ضد الهجرة غير الشرعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى قضائي ايطالي أن الإجراءات الجنائية وحدها "غير فاعلة"، كرد على جريمة الهجرة غير الشرعية.

وفي تقريره الافتتاحي للسنة القضائية الجديدة بالمحكمة العليا، أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا جوفانّي كانتسيو أن "الزيادة المطردة في الهجرة يخلق تأثيرا ملحوظا على المجال القضائي عامة، وقبل كل شيء بالنسبة للمحاكم المعنية بأمرهم".

وذكر أن "محاكم الاستئناف عامة، وليس تلك القريبة جغرافيا من أماكن وصول المهاجرين، تندد بزيادة هائلة في القضايا المتعلقة بدخول المهاجرين"، وأن "أغلبهم يطلبون الحماية الدولية، إلى جانب وجود آلاف القصر غير المصحوبين بذويهم".

ولفت رئيس المحكمة الى أن "هذه الظاهرة تفرض قضايا إنسانية وثقافية واقتصادية واجتماعية"، كما أنها "ذات تأثير كبير على العدالة، سواء من ناحية إدارة عمليات مرهقة، تتطلب عددا متزايدا من القضاة والموظفين والمساعدين"، أم "بالنسبة للتكاليف العالية التي تنطوي عليها".

وخلص كانتسيو الى القول إنه "من هنا تأتي الحاجة إلى إعادة تعريف تشريعي عاجلة للإجراءات من حيث التبسيط والتسريع".