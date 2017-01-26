ترامب يوجه رسالة خاصة لنتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-تسلم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم رسالة وصفها مكتبه بـ"الخاصة" من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إنه "إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم رودي جولياني، الذي نقل له رسالة خاصة من الرئيس ترامب على خلفية لقائهما المرتقب في واشنطن الشهر المقبل".

وكان جولياني، عمدة نيويورك الأسبق ومساعد الرئيس الأمريكي، قد بدأ أمس زيارة إلى إسرائيل دون الكشف عن الشخصيات التي التقى بها، باستثناء نتنياهو. ولم يكشف مكتب الأخير عن مضمون الرسالة.



وقد تحدث نتنياهو مساء الأحد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصف مكتبه المكالمة بأنها "كانت دافئة جدا". وأضاف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي "وجه الرئيس ترامب دعوة لرئيس الوزراء نتنياهو للالتقاء به في واشنطن خلال شهر شباط/فبراير حيث سيحدد الموعد النهائي خلال الأيام القريبة المقبلة".

ومساء أمس جرى إتصال هاتفي بين عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارا وعقيلة الرئيس الأمريكي ملانيا ترامب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن سارا هنأت ملانيا "لمناسبة بدء دورها كالسيدة الأولى للولايات المتحدة" .

واضاف "تتطلع السيدتان إلى الالتقاء قريبا في واشنطن والعمل معا من أجل تعزيز العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية".

