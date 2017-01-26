الاتحاد الأوروبي ينتقد الإعدامات في الكويت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقيام دولة الكويت بتنفيذ حكم الإعدام بسبعة أشخاص، من أجانب ومواطنين، مكرراً التعبير عن معارضته لاستخدام هذه العقوبة في جميع الظروف دون استثناء.

جاء هذا الموقف في بيان صدر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، قائلة إنه "على الرغم من الاعتراف بخطورة الجرائم المنسوبة إلى هؤلاء، إلا أن أننا نعتقد أن استخدام عقوبة الاعدام يشكل إنكاراً غير مقبول لكرامة الأنسان وسلامته".

وأشارت المتحدثة الى أن الاتحاد يؤمن، وهو ما أثبتته التجارب في مختلف أنحاء العالم، بأن عقوبة الإعدام فشلت في ردع الجريمة، مشددة على أن تطبيق هذه العقوبة يخلق وضعاً غير قابل للتغير في حال سوء استخدامها.

ويأمل الاتحاد الأوروبي، حسب كلام المتحدثة، أن تعمل دولة الكويت على وقف تطبيق عقوبة الإعدام كما فعلت في السابق.

يذكر أن الكويت نفذت حكم الإعدام يوم أمس، للمرة الأولى منذ عام 2013، بحق سبعة أشخاص، بينهم نساء، متهمين بجرائم قتل عمد وقتل بهدف السرقة والانتقام.

هذا وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ينتقد على الدوام تنفيذ العديد من الدول لعقوبة الإعدام، إلا أنه لا يلجأ لأي إجراءات محددة من أجل حث هذه الدول على تعليق العمل بالعقوبة أو إلغاءها كلياً.

وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية في العالم قد انتقدت تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في الكويت.