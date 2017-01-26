تقرير استخباراتي: الإرهاب هو التهديد الأخطر للشباب الإيطاليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشف تقرير استخباراتي عن أن الإرهاب الدولي يمثل التهديد الأكبر الذي يشعر به الشباب الإيطاليون.

ووفقا لتقرير (إيوريسبيس) 2017، "عالم الاستخبارات، هذا العالم المجهول"، الخاص باستبيان لرأي الشباب بثقافة الأمن، والذي خضع له طلاب ومدرسين وباحثين (1591 رجلا و1262 امرأة) في سياق حملة ترويجية للاستخبارات في 27 جامعة إيطالية، فإن "الإرهاب الدولي هو أكثر التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني ثقلا، بالنسبة لـ89٪ من المشاركين".

أما المركز الثاني "فقد تقاسمه تهديدين بالنسبة ذاتها (83٪)"، وهما "الجريمة المنظمة والتهديد السبراني"، وإنْ "كان 82٪ يحكم على تخريب الإرهاب المحلي باعتباره خطرا كبيرا"، فقد "أعرب 73٪ عن القلق من انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وردا على سؤال عن "الأنشطة التي تتجلى فيها مهمة المخابرات"، فقد "أجاب 90٪ بأنه جمع المعلومات وتحليلها". بينما كان "من المهم بالنسبة لـ85٪ دعم السلطات السياسية في مجال الأمن القومي". وأشار "75٪ الى ضرورة حماية المصالح الاقتصادية والعلوم والصناعة في البلاد"، بينما "رأى 74٪ أن من الضروري حماية البنية التحتية الحيوية"، في حين "أعطى 68٪ أولوية لإلقاء القبض على الإرهابيين"، و"62٪ للتجسس على الأعداء و 44٪ لاكتشاف المجرمين".