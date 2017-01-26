نائب رئيس الرئاسي الليبي: المنطقة الغربية أصبحت آمنة لإعادة الإعمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس –قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق إن "المنطقة الغربية الممتدة من مدينة سرت، وحتى الحدود الغربية أصبحت آمنة ولا توجد بها أي عوائق، أو نزاع مسلح، ما يعطي الفرصة لخلق بيئة لإعادة الإعمار، والعمل على مشاريع البناء".



وأضاف أحمد معيتيق، خلال كلمة بقصر لانشتدر بالعاصمة لندن، مخاطبا منتدى إعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا، بأنه "من المهم جداً أن يكون هناك إصلاح اقتصادي في ليبيا، عبر تحقيق ثلاثة أهداف: أولها محاربة تنظيم الدولة (داعش) والقضاء عليه، بالإضافة إلى توحيد البلاد، وإعادة البناء وشركات الاستثمار بمختلف المجالات".

وانطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات منتدى إعادة الإعمار والاستثمار في ليبيا، في لندن، بحضور معيتيق ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعدد من الشركات الكبرى، ومؤسسات مالية تبحث في آليات تشجيع الاستثمار في ليبيا.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة أسس إعادة الإعمار في ليبيا، والتركيز على القطاعات الحيوية المتمثلة في النفط والغاز، والصحة، والمواصلات

وتركز المنتدى على مشكلة الكهرباء في ليبيا، والتقنية المطلوبة لتغطية العجز في الطاقة بالتعاون مع الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز، وإعادة تأهيل هذا القطاع المهم بالنسبة لليبيا، والبحث في سبل تمويل المشروعات الاستراتيجية الخاصة بالقطاع.