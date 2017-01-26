روما: 3 آلاف شاب مع البابا في قافلة السلام الأحد المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن مع البابا فرنسيس، سيسير يوم الأحد المقبل، 3 آلاف شاب بمناسبة قافلة السلام التي ستصل الى ساحة القديس بطرس للمشاركة بصلاة التبشير الملائكي.

وأضاف بيان لأبرشية روما أن "شباب العمل الكاثوليكي في روما، مع مرشديهم وذويهم، سيحيون قافلة السلام يوم الأحد، في موكب احتفالي، في نهاية شهر السلام"، وسيجوبون شوارع مركز روما حاملين شعار "محاطون بالسلام".

وذكر البيان أنه "بعد الاحتفال، سيتجه موكب المشاركين الى كنيسة القديس بطرس، ليجدون باستقبالهم النائب البابوي في أبرشية روما الكاردينال أغوستينو فاليني، والمسؤول الوطني لجمعية العمل الكاثوليكي"، عندها "ستتم تلاوة صلاة التبشير الملائكي مع الأب الأقدس"، ثم "سيقوم شابان من روما نيابة عن الجمعية بأسرها، بقراءة رسالة موجهة إلى البابا".

وأوضح منظمو المسيرة أن "مسيرة التهيئة لهذا العام تركز على الفرح، وبشكل خاص الفرح بالرب الذي يدعونا إلى التأمل بنص التطويبات الإنجيلية"، واختتموا بالقول إن "كل واحد من الشباب بطل يحمل قصة ما، خبرة معاشة قد تكون مؤلمة أيضا".